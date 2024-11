Agi.it - Ancora un incidente negli Sci. Shiffrin si infortuna un ginocchio

AGI - Mikaela Shiffrin cade nella seconda manche e rinvia l'appuntamento con la storia: le 100 vittorie in Coppa del mondo, traguardo mai raggiunto da nessuno. La fuoriclasse americana, al comando della prima manche dello slalom gigante di Killington, forse per la troppa pressione, nella seconda parte della discesa decisiva è andata a sbattere contro una porta finendo nelle reti. Mikaela, dolorante, si è toccata subito ilsinistro. Sulla pista 'Superstar' vittoria della svedese Sara Hector (1'53"08) davanti alla croata Zrinka Ljutic (a 54 centesimi) e alla svizzera Camille Rast (a 1"05). Peccato per Federica Brignone. L'azzurra, settima dopo la prima manche, nella seconda, nel tentativo di recuperare posizioni, era riuscita ad acquisire un vantaggio di 62 centesimi all'intermedio ma all'ingresso del muro ha incrociato gli sci finendo per saltare una porta.