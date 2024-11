.com - Amici 24, puntata 1 dicembre con Enrico Nigiotti, J-Ax, Briga

Leggi su .com

Nella nuovadel pomeridiano didi Maria De Filippi 24 saranno ospiti in studio, J-Ax,e Federica AbbateTorna con il consueto appuntamento della domenica pomeriggio il talentdi Maria De Filippi alle ore 14 su Canale 5. A valutare la sfida di Luk3, finito in ballottaggio, sarà la cantautrice e compositrice Federica Abbate. In studio a giudicare e stilare la classifica della gara di canto uno dei maestri del rap italiano, J-Ax, cantautore e producer che vanta 71 dischi di platino e oltre 2 miliardi di stream, mentre a giudicare la gara di ballo sarà il coreografo e regista teatrale Giorgio Madia.Ospiti, che si esibisce con il brano Tu sei per me, fuori dal 22per Columbia Records / Sony Music Italy eche presenta il suo ultimo singolo Vieni con me, pubblicato il 15 novembre per la label Ninho De Rua.