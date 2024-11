Quotidiano.net - Welcomed, ha donato 9.700 visite sospese nel 2024

Una visita medica 'sospesa', per rispondere alle nuove povertà ha permesso nela 9.700 bambini e adolescenti di famiglie in difficoltà di accedere gratuitamente a cure psicologiche e riabilitative. E' un progetto del centro medico polispecialisticoche, dal 2016 quando è nato a Milano, ne ha erogate quasi 50mila, più del 25% di quelle totali realizzati dai suoi oltre 100 specialisti (108 per l'esattezza) tra medici, psicologi, logopedisti ed educatori, divisi in tre ambulatori. A supporto del progetto torna dal 4 all'8 dicembre in Piazza Alvar Aalto l'iniziativa Milove, un temporary charity shop dove acquistare capi e accessori dei principali brand del lusso, il ricavato andrà a finanziare il progetto "Visita Sospesa" che permette di aiutare concretamente bambine e bambini che diversamente attenderebbero mesi per ricevere le stesse cure o che, nel caso di alcune terapie riabilitative come quelle logopediche e della psicomotricità, rinuncerebbero ad effettuare peggiorando le loro condizioni di salute" spiega il presidente di, Paolo Colonna, uno dei guru del private equity in Italia.