Una nuova pagina per la biblioteca comunale

Nei locali di palazzo Vendemini è stata riqualificata e riorganizzata ladi Savignano sul Rubicone che riaprirà le sue porte ai cittadini per l’inaugurazione oggi alle 16. Da domani alle 8.30 saranno attivi i servizi al pubblico. L’investimento è stato di 784mila euro con le risorse del Pnrr per 654mila euro oltre a 80mila euro finanziati direttamente dal Comune di Savignano. I lavori hanno interessato i tre piani e il seminterrato di Palazzo Vendemini, per un totale di complessivi 980 metri quadri che oggi accolgono la, 690 metri quadri per l’area generale e 200 per la sezione Ragazzi, oltre a servizi, uffici, zona di accoglienza e spazi comuni. Al piano terra sono collocati la sezione Ragazzi e il punto accoglienza e informazione, separati da una zona "filtro" (area relax, emeroteca, fumetti, guide turistiche) che conduce all’ascensore e alle scale.