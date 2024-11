Bergamonews.it - Suisio, ribaltamento all’alba: feriti 2 giovani, auto in fiamme

. Tragedia sfiorata adi venerdì 29 novembre. Duedi 21 e 25 anni si sono ribaltati sulla Sp170, nei pressi di una rotonda in viale Europa.L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 5. Frammentarie le prime informazioni sull’incidente: l’dei ragazzi si sarebbe ribaltata, per poi prendere fuoco.Inon sarebbero in gravi condizioni: soccorsi dal personale di Areu, che ha inviato sul posto due ambulanza e un’medica, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. I soccorsi sul luogo dell'incidente La strada provinciale è rimasta in chiusa per diverse ore per gli accertamenti dei carabinieri di Capriate e per la pulizia della carreggiata da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere lee mettere in sicurezza l’area.