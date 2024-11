Sequestra la ex di 16 anni in una camera d’albergo la violenta e minaccia di lanciarla giù

Leggi su Dayitalianews.com

Un’altra storia terribile di violenza e stalking nei confronti di una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva appena 15. Il suo carnefice sarebbe un ragazzo più grande di 8che, non accettando la fine della relazione, ha iniziato a perseguitare la ragazza con minacce e violenze fisiche e psicologiche.La nefasta conoscenzaLa storia inizia nel 2018, quando la ragazzina 15enne originaria di Roma si reca in occasione delle ferie estive a Catanzaro, conoscendo il ragazzo originario del posto che a quel tempo aveva 23. Una classica storia estiva, di quelle che nascono e finiscono in poche settimane, e così lei tornata a Roma decide di lasciarlo.Lui non accetta però la fine della relazione e inizia a inondare la minorenne di telefonate e messaggi notturni, anche anonimamente e usando profili social falsi.