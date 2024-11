Tpi.it - Sciopero generale oggi 29 novembre 2024: orari, motivo e chi coinvolge

29e chiPer la giornata di, venerdì 29, Cgil e Uil hanno proclamato unoper protestare contro la manovra finanziaria del governo Meloni. A scioperare saranno i settori pubblici e privati: dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco. Per tutti i settori coinvolti lo stop previsto è di almeno 8 ore o per l’intero turno di lavoro.Diverso il discorso riguardante i trasporti. I treni, infatti, sono garantiti dal momento che il trasporto ferroviario è stato del tutto escluso dallo. Aerei e mezzi di trasporto locali sciopereranno per 4 ore dopo la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Lodegli aerei, che include il personale di terra e i servizi di volo, sarà dalle 10 alle 14.