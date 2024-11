Ilgiorno.it - Sanità, a Lodi le prestazioni di Cardiologia sono cresciute del 20% in tre anni

, 29 novembre 2024 – In, nel triennio 2021-2023, è stato registrato un incremento dellepari al 20%. Nello stesso periodo, in due ambiti specifici come l’emodinamica e l’elettrofisiologia, procedure e interventi siattestati, rispettivamente, a quota 3.204 e 891. Nel 2023state 1.200 e 410 ovvero quasi il 40% e il 46% in più rispetto al 2019. “Inoltre c’è stato il recupero e un superamento del volume dirispetto al periodo pre Covid” (con attività dislocate principalmente all’Ospedale Maggiore e presso il presidio di Codogno), introduce Pietro Mazzarotto, direttore delladell’Azienda socio-sanitaria territoriale di. Il dirigente cita i dati Agenas del Programma Nazionale Esiti. “Il nostro ospedale – aggiunge – è nei piani alti della classifica in Italia negli ambiti assistenziali di massimo impatto sulla salute, e laha giocato un ruolo determinante”.