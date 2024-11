Chiccheinformatiche.com - Ricette Mediche tramite Whatsapp dal 2025: bufala o realtà?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi giorni si è diffusa, erroneamente, la notizia che dal 1° gennaioi medici potranno inviare le prescrizioni) anche. Questa affermazione, frutto di interpretazioni sbagliate di alcuni articoli giornalistici, è una fake news. Non esiste infatti alcuna normativa, né nel testo della legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento, che autorizzi l’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea come strumento per trasmettere, siano esse “rosse” (a carico del Sistema Sanitario Nazionale) o “bianche”.inviatedal 1° Gennaioo fake news?Dal prossimo anno, come già previsto, anche lebianche saranno dematerializzate, ma i canali di trasmissione dei promemoria per i pazienti rimarranno invariati: e-mail, SMS e l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).