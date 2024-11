Perseguita un coetaneo con minacce e violenze per settimane perché ha infastidito la sua fidanzata; denunciato 20enne pontino

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri della Stazione di Formia hanno deferito in stato di libertà un giovane di 20 anni residente nel territorioper il reato di atti persecutori. La denuncia è scaturita al termine di un’indagine dettagliata che ha portato alla luce un comportamento di molestie ripetute verso un altro giovane, residente a Minturno.Telefoniche e Stalking per “Proteggere” laSecondo le indagini condotte dai Carabinieri, l’indagato avrebbe accusato la vittima di averla sua, innescando una lunga serie di comportamenti molesti. Dalle ricostruzioni effettuate, il giovane avrebbe più volte minacciato la vittima, anche utilizzando il telefono, creando in quest’ultima un forte stato di ansia e paura per la propria sicurezza.Indagine e Denuncia per Atti PersecutoriIl personale dell’Arma ha agito nell’ambito delle direttive emesse dall’Autorità Giudiziaria di Cassino (FR), procedendo alla denuncia dell’indagato per stalking.