Agi.it - Per 9 anni prende la pensione del padre morto, denunciato a Como

AGI - Per noveha preso ladele vissuto nella sua casa di edilizia pubblica residenziale, senza averne titolo. Lo ha accertato la Guardia di Finanza di Erba calcolando che l'uomo, 50di Cabiate, nel Comasco, ha fatto continui prelievi dal conto sul quale veniva erogato il vitalizio prelevando 64.300 euro. Il figlio era l'unico delegato a operare sul conto fin dalla sua apertura ed è andato avanti fino all'agosto del 2023. È statoalla Procura dioltre che per indebita percezione di erogazione a danno dell'INPS, anche per aver occupato abusivamente l'immobile di proprietà pubblica originariamente assegnato al. Le indagini sono partite proprio da una segnalazione dell'ALER diche aveva rilevato, durante verifiche amministrative di routine, una potenziale occupazione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Carugo assegnato a uomo deceduto.