Musk attacca anche l’Ue Siluro sulla Commissione | È anti-democratica

Non lo ferma più nessuno. Elon, l’uomo più ricco del mondo, patron di Space X, Tesla e X e orain politica grazie al presidente Trump, che lo ha messo a capo del DOGE, per Dipartimento per l’Efficienza energetica, ormai pontifica su tutto lo scibile umano e ha iniziato a usare la sua piattaforma per accogliere vere e proprie liste di proscrizione. L’ultima vittima dei suoi giudizi impietosi è niente meno che laeuropea. Il multimiliardario ha, infatti, sentenziato che non è. "Il Parlamento europeo dovrebbe votare direttamente sulle questioni, non cedere l’autorità allaeuropea". Non è la prima volta chese la prende con Bruxelles. Non va dimenticato che l’imprenditore ha avuto non pochi dissapori con laper i richiami ricevuti a osservare degli obblighi del Digital Services Act sul controllo di disinformazione e contenuti illegalisua piattaforma.