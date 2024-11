Migranti guardia libica spara in aria durante un salvataggio della Geo Barents e porta via 29 donne e bambini L’appello alle autorità | Ricongiungete le famiglie

Leggi su Open.online

È Crotone il porto assegnato ditaliane alla Geo, la nave di ricerca e soccorso in mare di Medici senza frontiere. Lo ha comunicato la stessa organizzazione non governativa, che ieri è stata testimone di una nuova tragedia nel Mediterraneo centrale.l’operazione dinave umanit, una motovedetta con uomini armati a bordo – che hanno riferito di appartenere allacostiera– ha minacciato con le armi e rito in Libia 29 persone, separando intere. Mentre una settantina di uomini e, finiti in mare dopo gli sparimilizia, sono stati tratti in salvo dagli operatori di Msf. «Ieri (giovedì 28 novembre, ndr) si è verificato un evento tragico – spiega Mara Eliana Tunno, psicologa di bordo -. Molte persone che si trovavano su un gommone sovraffollato e sgonfio sono state minacciate da persone armate che hanno ancheto: 70 uomini e ragazzi sono finiti in mare, separati da mogli e figli eti via».