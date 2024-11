Quotidiano.net - Maggioranza fragile in Ue, Von der Leyen e le alleanze variabili: “Si appoggerà sempre più a destra”

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 29 novembre 2024 – Magro è bello. Difatti Ursula Gertrude Albrecht, più nota con l’aristocratico cognome da coniugata von der, non si è scomposta più di tanto per il viatico più risicato dialla sua seconda squadra di governo. Certo non è il caso di toni trionfalistici. A detta però delle voci più informate di Bruxelles, la presidente della Commissione “avrà ancora più controllo su tutto”, come dice un alto funzionario. Von derha insomma centrato il proprio disegno all’insegna del divide et impera inteso a rafforzare il dominio, anche tecnico, sulla squadra di governo e ad avere mani libere per utiliparlamentari col settore a guida italiana dellaconservatrice di Ecr su questioni scottanti come la politica di difesa e il contrasto alle migrazioni.