L' Eredità non esiste proprio | scoppia il caso dopo la ghigliottina | Guarda

L'Eredità, "non esiste proprio": scoppia il caso dopo la ghigliottina

Nella puntata de L'di Marco Liorni in onda questa sera, venerdì 29 novembre, su Rai 1 ad accedere al Triello sono stati il campione Christian e i due debuttanti Giuseppe e Martina. A qualificarsi per i Cento Secondi, invece, sono stati Christian e Martina, che hanno giocato per unadel valore di 185mila euro. A spuntarla a sorpresa è stata la debuttante, che ha battuto Christian andando così allaper la prima volta. Le parole in gioco erano stato, ruolo, telefono, aria e verso, e la campionessa, che ha dimezzato tre volte, è rimasta alla fine con un montepremi di 23.125 euro. Ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola FILO sul cartoncino a sua disposizione. Ma il termine corretto era un altro, LIBERO. Martina, in ogni, potrà riprovarci nella puntata di domani sera, sabato 30 novembre.