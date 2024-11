Latina minacce su whatsapp e appostamenti sotto casa | nei guai stalker

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 novembre 2024- La Squadra Mobile di, ha eseguito la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo, residente a Genova ma di fatto domiciliato a, in quanto presunto responsabile di stalking e tentata estorsione ai danni di un libero professionista, che con l’uomo aveva avuto precedenti rapporti di tipo professionale.L’attività nasce a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che ha rappresentato un quadro di condotte vessatorie, die molestie che avrebbe subito dall’uomo che gli contestava la bontà del suo operato professionale, prospettandogli tra l’altro una possibile denuncia nel caso in cui non gli fosse stato restituito la somma consegnatagli a titolo di acconto sul compenso professionale complessivo pattuito.