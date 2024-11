Thesocialpost.it - L’annuncio di Zelensky: “Tregua possibile con l’Ucraina sotto ombrello della Nato”

Il presidente ucraino Volodymyrhalineato che proporre l’ingresso delnella, mentre si permette alla Russia di conservare, almeno temporaneamente, i territori occupati, potrebbe rappresentare una via per mettere fine alla “fase attiva” del conflitto. “Finora nessuno ci ha invitato a entrare nella, separando le diverse parti del. Questo approccio potrebbe aiutare a fermare la fase attivaguerra”, ha dichiaratoin un’intervista a SkyNews. “Tuttavia, l’invito deve essere esteso alnel rispetto dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Non èinvitare soltanto una porzione di una nazione”.Leggi anche: Operaio contamidal plutonio in un centro di ricerca: allarme alle porte di RomaNel frattempo, il Qatar, che funge da mediatore tra Russia e Ucraina riguardo al ritorno dei bambini sottratti dalle zone di conflitto, sta cercando di ampliare il suo ruolo di mediazione.