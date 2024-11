Ilfattoquotidiano.it - La pugile Angela Carini attacca: “Lasciata sola dalle compagne di squadra, disumanità verso di me. E Khelif eviti di giudicarmi”

Quarantacinque secondi. Questo è il tempo impiegato da Imanealgerina poi vincitrice della medaglia d’oro, per costringereal ritiro dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Sarebbe facile cancellarli, ma non lo farò. Della vita non va tolto neanche un secondo, perché è sul passato che si fonda il futuro”. A una settimana dal suo ritorno sul ring, l’atleta napoletana ha concesso un’intervista a La Repubblica in cui è tornata a parlare dell’incontro con la discussaalgerina, ma non solo.L’azzurra ha commentato le frasi di Imaneche ha accusato alcune persone di aver esercitato una pressione inaccettabile nei confronti di: “Sono state dette tante cose non vere sul mio conto, anche in alcune trasmissioni televisive nelle quali si cercava di tirare somme sulla mia persona sollecitando anche Imane.