Gaeta.it - La lettura come rifugio: un’indagine svela le abitudini dei giovani abruzzesi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente studio condotto in Abruzzo mette in luce l’importanza dellatra idi età compresa tra 16 e 19 anni, rivelandoi libri possano offrire uno spazio di respiro in un contesto sociale sempre più frenetico. I risultati sono stati presentati oggi ad Avezzano, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Bellisario”, durante un evento che ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e accademiche.L’indagine sullatra iLa pubblicazione “Leggere in Abruzzo: cosa,, quando, quanto leggono i” è il frutto dicondotta dal Comitato Organizzatore del Premio Nazionale di Cultura “Benedetto Croce” di Pescasseroli nel corso della primavera del 2023. L’anziano studio ha avuto il supporto della Fondazione Hubruzzo e si è rivolta a un campione di 1001 studenti delle scuole, che hanno risposto a un questionario distribuito dalle Giurie Popolari del Premio.