Incendio in un bed and breakfast a Napoli | morta una ragazza

– Una tragedia ha scosso la centralissima piazza Municipio questa notte, dove unha devastato un bed andal settimo piano di un palazzo all’altezza del civico 84. Nel rogo, unaha perso la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e le forze dell’ordine, ora impegnate negli accertamenti per determinare le cause dell’.La probabile causa: corto circuito o guasto a un elettrodomesticoSecondo una prima ricostruzione, l’ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito all’impianto elettrico o di un malfunzionamento di un elettrodomestico. Il corpo della vittima è stato trovato già privo di vita dai vigili del fuoco, che sono entrati nell’appartamento in fiamme. È probabile che il decesso sia stato causato da asfissia.