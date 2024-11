Liberoquotidiano.it - "Hanno seguito le indicazioni di Landini": scontri in piazza, accuse pesantissime a mister Cgil

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il segretario dellaè recidivo e continua ad incendiare le piazze con un linguaggio pericoloso e inquietante": la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli lo ha detto a proposito del comportamento del leader di uno dei sindacati più importanti d'Italia, Maurizio, che nel giorno dello sciopero generale, venerdì 29 novembre, ha fomentato la folla ina Bologna. "Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese e per farlo c'è bisogno della partecipazione di tutte le persone", ha detto. Parole chefatto indignare il centrodestra. "Prima invita alla rivolta sociale contro il governo, accusandolo falsamente di voler far diventare reato lo sciopero e di tentare una svolta autoritaria. Oggi minaccia di rivoltare il Paese come un guanto - ha sottolineato la Ronzulli -.