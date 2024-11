Fiorentina-Pafos 3-2 Carcedo | Orgoglioso della mia squadra ce la siamo giocata

Leggi su Sportface.it

“Sono moltomia, purtroppo nonriusciti a fare il 3-3 ma abbiamo fatto davvero una bella prestazione.venuti qui per mettere in difficoltà lae ciriusciti. Non abbiamo portato a casa il risultato ma ce la. Sono felice di aver visto la personalità che avevo chiesto e che abbiamo giocato con personalità”. Queste le parole dell’allenatore del, Juan Carlos, dopo la partita contro lachiusa con un onorevole ko per 3-2 al Franchi: “L’ottima qualità degli avversari ci ha impedito di pareggiare, laè stata brava a passare in vantaggio ma non abbiamo mai alzato bandiera bianca erimasti in gara fino alla fine. Dobbiamo adesso portare queste buone sensazioni in campionato. Proveremo a qualificarci in questa coppa, abbiamo ancora due partite, di cui una in casa e cercheremo di farci onore”.