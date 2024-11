Fiorentina-Inter probabili formazioni | recuperati Acerbi e Frattesi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo aver conquistato il successo contro il Lipsia, l’si concentra nuovamente sul campionato. Domenica sera (ore 18:00) i nerazzurri affrontano la seconda trasferta consecutiva, questa volta al Franchi contro la. Entrambe le squadre condividono il secondo posto con Lazio e Atalanta, tutte a un punto dal Napoli capolista.: un momento d’oroLa squadra di Raffaele Palladino vive un periodo straordinario: sette vittorie consecutive in campionato, con quattro gare esterne senza subire reti. Per preservare energie, l’allenatore farà ampio turnover in Conference League contro il Pafos. Contro i campioni d’Italia, invece, si punta sull’undici titolare: De Gea tra i pali, coppia centrale formata da Comuzzo e Ranieri, con Dodò e l’ex Gosens sugli esterni.