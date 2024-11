Quotidiano.net - Crolla una palazzina nel Casertano, due uomini estratti vivi. Si scava tra le macerie

Caserta, 29 novembre 2024 – Due persone estratte vive tra ledi unata stanotte nel. Non ci sarebbero dispersi, almeno secondo quanto accertato finora. È accaduto intorno alle 23 nel centro storico di San Castrese, una frazione a pochi chilometri da Sessa Aurunca. Il crollo ha riguardato solo una parte di un edificio abbandonato. Gli abitanti delle case attigue sono rimasti bloccati dalle. Salvati dueI vigili del fuoco, arrivati subito sul posto, hanno salvato due– liberandoli dalla– che al momento del disastro si trovavano nelle vicinanze della. Altre due persone, non coinvolte nel crollo, sarebbero state aiutate ad allontanarsi. Le ricerche di possibili dispersi I vigili del fuoco sono rimasti impegnati per ore nella ricerca di possibili dispersi.