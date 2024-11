Ilrestodelcarlino.it - "Condizioni di assistenza inadeguate nella struttura per anziani"

die comfort ambientaleall’interno della comunità alloggio per. È quanto riscontrato dall’Ausl Romagna in seguito agli accertamenti eseguiti a metà ottobre dal nucleo ispettivo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl e dagli assistenti sociali dell’Unione della Romagna Faentina all’interno di unaresidenziale perin via Canal Grande a Faenza. La, autorizzata al funzionamento da aprile per 15 posti letto, è gestita da una cooperativa sociale con sede a Forlì, che si occupa anche di altre strutture pernel territorio faentino e forlivese. Nello stesso edificio di via Canal Grande in cui si trova la comunità alloggio è presente anche un gruppo appartamento pergestito dalla stessa cooperativa che, pur essendo dotato di accesso indipendente, ne condivide l’area esterna ed è direttamente comunicante con latramite una porta, risultata aperta durante il sopralluogo.