Chi è Veronica Rocca, punto di riferimento nel settore beauty

, friulana d’origine e romana d’adozione, è la fondatrice di FaceTraining®. Dopo aver studiato scienze infermieristiche all’Università La Sapienza ha sentito la vocazione per il mondo dele della skincare, passando così anni a studiare estetica ed estetica medica tra l’accademia (3 anni) e il master all’Università di TorVergata (1 anno), entrambi superati con il massimo dei voti.Dopo il masterha iniziato a collaborare con alcuni fra i migliori chirurghi plastici come counselor e assistant nella fase di anamnesi delle pazienti per poi seguirle con i suoi trattamenti nel post-operatorio per ottimizzare i risultati. Durante questo periodo ha toccato con mano l’efficacia di un approccio integrato tra le discipline mediche, estetiche ed olistiche, raccogliendo grandi consensi da tutte le pazienti.