Cdm strategico investimento 12miliardi di Amazon in Italia

Il Consiglio dei ministri ha approvato, oggi, la delibera che dichiara l'interessenazionale del programma diiniziale da 1,2 miliardi di euro presentato daWeb Services (AWS), per stabilire ed espandere l'infrastruttura e i servizi cloud in. Lo si apprende da una nota derl Mimit. Questa è la seconda applicazione dell'art. 13 del d.l. 104/2023, dopo la delibera del 27 settembre scorso relativa al programma didella società Silicon Box, la prima per il settore delle infrastrutture cloud, strategiche nel supportare l'evoluzione digitale e la crescita economica dell'. La norma consente al consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di dichiarare di preminente interesse nazionale un programma diestero indi importo non inferiore a un miliardo di euro.