Bombardieri | chiediamo aumenti salariali

12.36 "I prezzi aumentano e gli stipendi non bastano" e "i sindacati quelli seri rivendicano,rivendicano sicurezza sul lavoro".Così il leader Uilal comizio a Napoli per lo sciopero generale Uil e Cgil. "Oggi la grande partecipazione di Napoli,della Campania a corteo e sciopero, anche alla luce dei dati Svimez che richiedono una inversione di tendenza.In 10 anni 200mila giovani hanno lasciato il Sud per lavorare all'estero"."Oggi è la risposta democratica a chi vuol mettere in discussione diritto sciopero".