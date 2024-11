Gaeta.it - Arrestato rapinatore dopo violento furto di borsa al Pigneto, la vittima finisce in ospedale

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza si è verificato alla fine di agosto, quando una donna è stata aggredita per strada almentre era impegnata nella sua passeggiata quotidiana. La rapina, consumata in pochi attimi, ha lasciato lacon un grave infortunio e ha portato all’arresto del presunto responsabile. L’episodio ha suscitato interesse e preoccupazione nel quartiere, ponendo l’accento sulla sicurezza nei luoghi pubblici.Ilattacco nelL’episodio è avvenuto intorno alle 13.30, quando la donna, ignara del pericolo, stava camminando nel quartiere romano. Mentre si trovava in una zona affollata, un uomo a bordo di uno scooter bianco le si è avvicinato e ha tentato di strappare con forza la. La rapidità dell’azione ha colto di sorpresa la, che si è trovata trascinata per alcuni metri.