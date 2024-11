Ilrestodelcarlino.it - Addio Rossella, ostetrica dei fanesi. “Vivacità e umanità indimenticabili”

Fano, 29 novembre 2024 – E’ morta ieri mattina, in ospedale al Santa Croce, Angela Rosa Sicolo, detta, classe 1936, madre della nostra collega, la giornalista Tiziana Petrelli e dell’endocrinologo Massimiliano Petrelli. I funerali saranno celebrati da don Giovanni Frausini, sabato, alle ore 11 nella chiesa San Pio X. Per molteè stata l’Sicolo, fidatissima e immancabile al loro fianco, al momento del parto. Ma con il pensionamento, il suo volto empatico, è diventato sempre più familiare a quanti, allettati o infermi, ricevevano da lei, ministro straordinario dell’eucarestia per la parrocchia di Poderino, la comunione. E’ un servizio di cuiSicolo si è fatta carico dopo la morte, nel 1999, del marito, Piergiorgio Petrelli, già diacono. Donna di grande fede,Sicolo era attenta alla beneficenza e al volontariato, sensibile alla fragilità umana.