Viterbo, 14enne cade dal balcone di casa sua: le condizioni

A Nepi, in provincia di Viterbo, un ragazzo di 14 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo una caduta dal balcone della sua abitazione. Si tratterebbe di un incidente: il giovane si sarebbe sporto troppo mentre ritirava i panni stesi. È successo intorno alle 14,40 di oggi, giovedì 28 novembre. Sul luogo è intervenuto il personale del 118, che, valutata la gravità delle ferite, in particolare un trauma alla testa, ha disposto il trasferimento d'urgenza. Il giovane è stato trasportato con eliambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici stanno lottando per salvarlo. L'intera comunità è sotto shock, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause della tragedia.