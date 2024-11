Bergamonews.it - Un defibrillatore ogni 500 abitanti, ma tanti non segnalati ai soccorritori: “Sapere dove sono è importante”

Bergamo. Millesettantuno casi di arresto cardiaco.quellidall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) dal 1° gennaio al 27 novembre 2024 in provincia di Bergamo. Uno di questi, lo scorso 14 novembre ha colpito un ragazzo di 16 anni che frequenta il centro di formazione professionale a Trescore Balneario. Stava per cominciare l’ora di educazione fisica, quando si è accasciato sul pavimento della palestra privo di conoscenza.La notizia è stata resa pubblica pochi giorni fa dalla scuola, su espressa volontà della madre del giovane. Attraverso Bergamonews, ha lanciato un appello per sensabilizzare all’uso dele delle manovre di primo soccorso che hanno salvato il figlio. Manovre che andrebbero insegnate a chiunque, visto che solo nel 58% dei casi vengono applicate da chi assiste a eventi del genere.