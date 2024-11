Teramo | approvata liquidazione da 36 milioni per il liceo classico ‘Melchiorre Delfico’

Gaeta.it - Teramo: approvata liquidazione da 3,6 milioni per il liceo classico ‘Melchiorre Delfico’

Facebook WhatsAppTwitter Il commissario straordinario per il sisma del Centro Italia, senatore Guido Castelli, ha preso una decisione fondamentale per la riqualificazione delDelfico‘ di. Con la firma del decreto n. 978, in collaborazione con il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, è stata autorizzata ladi 3,628di euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo. Questo finanziamento rappresenta la prima anticipazione del 20% dell’importo totale per il progetto, che ammonta a 18,1di euro. Si tratta di un passo significativo verso il miglioramento sismico di una delle istituzioni storiche della regione.Finanziamenti e lavori in corsoLadei fondi andrà a coprire le spese necessarie per l’intervento di miglioramento sismico, elemento cruciale per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.