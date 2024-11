Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 28 novembre 2024

Tutto pronto per una nuovadi ““, il people show condotto dain prima serata su Rai3. Ecco tutte lee gliprotagonistidi stasera,28puntate, leeddel 2828dalle ore 21.20 va in onda una nuovadi ““, il programma di Rai Cultura che unisce satira, cultura e intrattenimento condotto dasu Rai3. Una nuova imperdibilecon tantissimipronti a raccontarsi e a mettersi in gioco con la padrona di casa. Tra glidi stasera: Elena Sofia Ricci, Piero Dorfles, Gino Cecchettin, il padre di Giulia. E ancora ospite Marco D’Amore che presto torna nelle sale cinematografiche con il film “Criature”, ma anche Anna Ammirati, nei cinema con “Napoli – New York” il nuovo film di Gabriele Salvatores.