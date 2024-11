Gaeta.it - Sciopero generale del 28 novembre: impatti e settori coinvolti nell’iniziativa di Cgil e Uil

Facebook WhatsAppTwitter Il 28e Uil hanno indetto unoche colpirà diversi, dalla sanità ai trasporti. Questa mobilitazione, motivata dalla manovra economica del governo Meloni, coinvolgerà lavoratori pubblici e privati per un’intera giornata o per un turno lavorativo, creando disagi in tutto il Paese.nella mobilitazioneLa protesta del 28è di ampia portata e coinvolge una vasta gamma dieconomici e sociali. Dalle scuole, alle fabbriche, passando per le poste e i servizi di sanità e giustizia, il malcontento dei lavoratori emerge in tutte le aree della pubblica amministrazione e del settore privato. Ogni segmento lavorativo sta esprimendo il proprio dissenso, benché ci siano eccezioni significative. Nonostante il forte coinvolgimento, alcuni servizi rimarranno operativi grazie alle disposizioni previste dalla legge.