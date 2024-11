Rinnovabili approvato un documento per bloccare nuovi impianti a Montalto e Pescia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024 – Nel pomeriggio di martedì è stato approvata all’unanimità dal Consiglio comunale una delibera di indirizzo perla proliferazione diFer nel territorio didi Castro. “Questi documenti – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – vedono la loro nascita dal tavolo congiunto che si è svolto tra i componenti del consiglio comunale, le forze politiche del territorio e il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli”.“Con questa delibera – spiega la prima cittadina – chiediamo al Mase e alla Regione Lazio, per le opportune competenze, oltre ad una moratoria per le autorizzazioni dei grandiFER, di escluderedi Castro dalle aree idonee per la realizzazione di nuove installazioni fotovoltaiche ed eoliche. Come noto a tutti i cittadini della Tuscia, in particolare a quelli di, il nostro territorio ha già dato anche in termini disin dal 2008 ed è ormai più che saturo, visti i 57solari già realizzati ed in via di realizzazione, di cui ben 40 di grandi dimensioni”.