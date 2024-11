Ilrestodelcarlino.it - Riapre sabato il ponte Bailey. Era chiuso dal 30 settembre

Due mesi dopo la chiusura, come da previsioni, ilriaprirà al transitopomeriggio tornando alla funzione di collegamento nel senso di marcia per i veicoli a motore centro-borgo. A darne notizia nel corso della conferenza stampa sulle iniziative natalizie che interesseranno il centro di Faenza è stato il vicesindaco Andrea Fabbri. Il collegamento era statodal 30per consentire ad Hera l’esecuzione dei lavori che hanno interessato il tratto fognario dalla rotatoria di via Cimatti verso la zona ovest. La prima tranche delle operazioni riguardavano lo sdoppiamento e il rafforzamento dell’impianto fognario dell’area immediatamente vicina al fiume Lamone e più prossima al. La chiusura si era resa necessaria in quanto le vetture una volta percorso il collegamento avevano l’obbligo di svolta a destra proprio verso la zona interessata dall’intervento.