Lanotiziagiornale.it - Regalo di Natale da Stellantis: stop a Mirafiori fino a gennaio

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Altro che regali, per i lavoratori diarriva solo una mega-beffa perha comunicato ai sindacati la sospensione delle attività produttive per le carrozzerie dello stabilimento didal 2 al 17 dicembre. Unoche vuol dire rinviare tutto al prossimo anno, considerando che è poi prevista la chiusura collettiva degli impianti dal 18 dicembre al 5, sulla base dell’accordo siglato nelle scorse settimane per le festività di fine anno. Complessivamente sono interessati 1.800 dipendenti che lavorano sulle linee della 500 elettrica e delle Maserati GranTurismo e GranCabrio. La decisione, spiega l’azienda, è legata “alla persistente situazione di incertezza nelle vendite di vetture elettriche in svariati mercati europei che rappresentano il 97% della produzione die di vetture del settore del lusso in alcuni Paesi extraeuropei come Cina e Stati Uniti”.