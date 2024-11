Ilrestodelcarlino.it - Pro Pal a scuola, interviene Valditara: “Ripristinare l’equilibrio informativo”. Il direttore Meis: “Stop propaganda”

Ferrara, 28 novembre 2024 – “Siamo fieri di annunciare che abbiamo presentato il nostro primo laboratorio scolastico con un focus su quello che succede in Palestina da più di 76 anni”. Questo post, pubblicato nei giorni scorsi dall’associazione ’Ferrara per la Palestina”, ha suscitato più di qualche perplessità tra i componenti della Comunità ebraica di Ferrara, presieduta da Fortunato Arbib, e i vertici delprovocando un intervento del ministero dell’Istruzione affinché sia ripristinato “un equilibrio formativo”. “– informa l’Unione Associazioni Italia Israele, presieduta da Celeste Vichi, che ha raccolto le segnalazioni giunte da più parti d’Italia, e segnatamente dalla nostra città – è intervenuto presso l’istituto coinvolto (unamedia della città, ndr). Il ministro ha richiesto al dirigente diun equilibrio formativo, invitando laa organizzare un ulteriore incontro per gli studenti con il contributo di un’associazione ebraica.