Quifinanza.it - Pagamenti con Pos e Bancomat bloccati in tutta Italia: i problemi alla rete Worldline

Sistema dielettronici in tilt in. Nella giornata di giovedì 28 novembre si stanno verificando disservizi e blocchi alle reti Pos e, con segnalazioni da Nord a Sud a partire dmattinata. Come comunicato da, quarto fintech a livello internazionale e principale fornitore tecnologico in Europa per il funzionamento dei, il down è da attribuire a “un’interruzione generica e diffusa della” nel nostro Paese. Il guasto sarebbe ancora in corso e sulle cause non sono stati diffusi chiarimenti.Le segnalazioni sue prelieviIl picco delle segnalazioni provenienti da utenti e correntisti diè stato registrato su Downdetector, portale che raccoglie gli avvisi e dà informazioni in tempo reale sullo stato e suidi tutti i tipi di servizi di telecomunicazione, intorno alle 11.