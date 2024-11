Anteprima24.it - Omicidio Francesco Pio Maimone, l’avvocato della famiglia: “Ancora un post dopo la richiesta di ergastolo”

Tempo di lettura: 3 minutiNon è stato unper futili motivi, quello diPio, ucciso con un colpo di pistola al petto la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, sul lungomare di Napoli, al culmine di una malavitosi rivali per un paio di scarpe firmate sporcate. E’ stato un gesto che si inquadra nel “meccanismo di controllo sociale tipicamente mafioso”. A sostenerlo èSergio Pisani, legale dei genitori e dei fratelligiovanissima vittima innocentecriminalità, oggi, davanti ai giudiciCorte di Assise di Napoli a cui ha spiegato che, a suo parere, l’aggravante dei futili motivi – di cui chiede clamorosamente l’esclusione – non rende la gravità di tutti gli omicidi di quella matrice: “In mani come quelle – ha spiegato Pisani – la pistola non è un’arma ma un linguaggio.