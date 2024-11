Ilfattoquotidiano.it - “O entrambe vanno alla festa di compleanno o nessuna delle due ci andrà”, lo sfogo di una madre virale è diventato virale su TikTok scatenando polemiche

Quando si parla di feste diper bambini, nessuno vuole sentirsi escluso. Se poi la questione riguarda due sorelle gemelle, tutto diventa ancora più complesso, soprattutto se una viene invitata e l’altra no. Ne sa qualcosa Kristen Fox, mamma di due sorelle gemelle di 5 anni, che ha condiviso un video suin cui parla di questa situazione ed espone la sua teoria al riguardo: se quando cresceranno, unadue figlie non sarà invitata, allora nemmeno l’altra parteciperà.“due ci”, ha spiegato la content creator di Los Angeles nella sua clip di, accendendo un controverso dibattito nei commenti. La scelta delladue gemelle è motivata dal desiderio di evitare che unadue bimbe si senta messa da parte.Kristen Fox ha contestualizzato, raccontando che ha ricevuto un biglietto per unadi, destinato solamente ad unadue sorelle.