L’incontro riservato tra Mattarella e Meloni | ecco di cosa hanno parlato

Quando tra Forza Italia e Lega c’era aria di tempesta dopo il voto contrario degli azzurri al taglio del canone Rai, la premier Giorgiaera a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio. Un incontro segreto, ma confermato da fonti autorevoli della maggioranza come scrive Monica Guerzoni sul Corriere. I dueaffrontato diversi temi al Quirinale: dallo stop del Colle all’emendamento sul finanziamento dei partiti fino al trasferimento delle persone migranti.Dialogo «cordiale e collaborativo»Come ha confermato Ansa, per il Quirinale è stato un incontro «cordiale e collaborativo». Un’occasione di confronto per la premiere il presidenteper minimizzare i presunti attriti tra le due cariche in merito al programma dell’esecutivo. Il presidente della Repubblica avrebbe chiarito come le obiezioni dei suoi uffici non fossero politiche, ma procedurali.