Dilei.it - Letizia di Spagna, l’abito attillato e con spacco che solo lei può portare così

Leggi su Dilei.it

dinon fai mai nulla per caso, specialmente quando si tratta di look. Eanche la scelta di indossare un abito in maglia aderente, con, color masala del brand Indi & Cold ha un significato ben preciso.Dopo aver incantato il mondo nel nuovo ritratto dove indossa un abito vintage da collezione di Balenciaga,divolta decisamente pagina in fatto di stile. D’altro canto, è il tipo di appuntamento che glielo impone. La Reina è andata con suo marito Felipe in visita a Siviglia, presso la Real Fabbrica di Artiglieria, per presenziare alla cerimonia di premiazione delle Medaglie d’Oro al Merito delle Belle Arti 2023 con la quale il Ministero della Cultura ha distinto 37 personalità e istituzioni culturali.Fonte: IPAdicondi Indi&Colddiconin maglia da 119 euroUn impegno istituzionale dunque dove si è presentata con un lungo abito in maglia, aderente che la Reinaha reso ancora più fasciante indossando una cintura alta, a segnare il punto vita da vespa.