Panorama.it - La tecnologia al servizio di disabili e contro il revenge porn, i progetti di Google e Motorola

Leggi su Panorama.it

Laal fianco dei giovani e di chi ha bisogno d’aiuto, non solo con smartphone e tutto il lungo elenco di dispositivi che oggi caratterizzano le giornate dei ragazzi. Andare oltre il prodotto per fornire strumenti utili a combattere reati e sensibilizzare adolescenti e adulti su ciò che comporta latà è l’obiettivo di duerealizzati da. Che è doveroso raccontare perché solo l’unione e la conoscenza consente di avere le competenze per, da una parte, un utilizzo corretto ed etico delle tecnologie, e dall’altra parte, per migliorare la vita di chi è affetto da invalidità. 'Non mi violare’, una guida pratica per la consapevolezza dei ragazziCos’è il, come difendersi e come evitarlo? Sembra un interrogativo banale, considerando che il 92% dei giovani di età compresa tra 18 e 27 anni, intervistati da Nielsen, conosce la materia e il 25% conosce chi ne è rimasto vittima.