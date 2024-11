Ilfattoquotidiano.it - Il partito democratico Usa è da rifondare: mai avrei pensato di sperare in Trump per la pace

di Michele SanfilippoDa persona di sinistra nonmaiche ildi Biden (ma anche di Kamala Harris), con le sue incredibili scelte in politica estera, mi avrebbe portato achepotesse compiere quei passi avanti nella pacificazione dei conflitti in corso.Anche dopo la cocente sconfitta elettorale non si vede limite al peggio. La scelta di autorizzare l’Ucraina all’uso di missili di medio e lungo raggio per raggiunge le postazioni militari russe non poteva che spingere Putin ad alzare il livello di scontro fino a minacciare il conflitto nucleare e se c’è una cosa che abbiamo capito è che, per quanto privo di ogni scrupolo, Putin non è uno che parla a vanvera: se messo alle strette non si fermerà.La decisione, poi, di non riconoscere la decisione dell’Alta Corte Penale Internazionale rispetto al mandato d’arresto per l’indifendibile Netanyahu è l’ennesima scelta risibile degli Usa di Biden rispetto al comportamento tenuto da Israele durante il conflitto che, a parole, avrebbe dovuto distruggere Hamas ma che, nei fatti, sta facendo strame della popolazione civile palestinese e che, nelle intenzioni neppure nascoste del governo israeliano, mira alla piena occupazione della striscia di Gaza e rischia d’incendiare tutto il Medioriente.