Il futuro delle automobili. Che cosa sono e che cosa saranno?

Si è svolta in Fiera a Treviglio la seconda giornata di “SwitchH2On” organizzata da Pianura Network per parlare di Tpl, Automotive, Logistica & Trasporti. Mercoledì pomeriggio 26 novembre è stato dedicato al mondo dell’automobile, in bilico tra sostenibilità e crisi di mercato.Ildell’automobile è stato al centro del dibattito, partendo dai grandi player mondiali, come la Cina, che rappresenta il primo esportatore mondiale di veicoli. I brand cinesi raggiungeranno per la prima volta una quota del 51% nel mercato locale, che oggi conta 25 milioni di mezzi circolanti.L’area della pianura (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi Mantova e Pavia) registra un aumento complessivoimmatricolazioni, passate dalle 54.703 del 2023 alle 58.825 del 2024 (+7,5%). A spiccare è però in primis la flessionenuove auto elettriche, in calo del 5,5% rispetto a un anno fa.