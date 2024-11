Digital-news.it - HbbTV Symposium and Awards 2024: il futuro della TV connessa andato in scena a Londra

Il 12° HbbTV Symposium and Awards ha riunito i leader del settore per esplorare gli ultimi sviluppi tecnologici che stanno guidando il futuro della televisione. L'evento, ospitato dall'Associazione HbbTV e dall'operatore di piattaforma britannico Everyone TV il 14 e il 15 novembre scorso a Londra, ha offerto un programma per discutere di innovazione e di collaborazione tra broadcaster, operatori, produttori di televisori, fornitori di contenuti, inserzionisti pubblicitari e fornitori di tecnologia. Il programma della conferenza, con presentazioni, dibattiti e tavole rotonde, ha discusso argomenti come l'integrazione di servizi in streaming e in broadcast, analizzato casi rilevanti di pubblicità personalizzata, studiato le integrazioni dello standard DVB-I e dell'ultima versione della specifica dell'Operator Application e, infine, analizzato i potenziali impatti dell'intelligenza artificiale sui modelli di business aziendali.