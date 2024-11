Scuolalink.it - Handimatica 2024: tecnologia e inclusione per una società accessibile

Il presente comunicato, inviato in redazione dall’ufficio stampa Burson, annuncia la XIII edizione di, la mostra-convegno dedicata alle tecnologie digitali per l’sociale, che si terrà a Bologna dal 28 al 30 novembre. Il tema di quest’anno, “Habitat digitali inclusivi”, esplora come le tecnologie possano favorire ambienti di vita inclusivi, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale, all’inclusività nelle scuole, nel lavoro e nell’accessibilità digitale. L’evento, che offre gratuitamente una serie di laboratori, convegni e un’ampia area espositiva, si propone di promuovere la cultura dell’accessibilità e dell’attraverso l’innovazione tecnologica. XIII edizione di: a Bologna tre giorni dedicati aIntitolata “Habitat digitali inclusivi”, la mostra convegno dal 28 al 30 novembre offrirà al pubblico, gratuitamente, laboratori, un’ampia area espositiva e convegni con oltre 190 relatori.