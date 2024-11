Inter-news.it - Fiorentina, tris con il Pafos prima dell’Inter! Ora lo scontro diretto

Lavince contro ilin UEFA Conference League con il risultato di 3-2. Successo importantedellocon l’Inter.SUCCESSO – Se l’Inter ha vinto con il Lipsia per 1-0 laha risposto allo stesso modo superando l’ostacoloin UEFA Conference League con il risultato di 3-2. Partita piuttosto agevole per la viola, che non fatica troppo all’Artemio Franchidellodi domenica alle ore 18. Christian Kouame si sblocca al minuto 38 dopo un rimpallo che porta la palla a carambolargli sul pettodi entrare in rete. Nel secondo tempo l’autorete di Goldar su passaggio vincente di Riccardo Sottil sembra chiudere definitivamente i giochi. Al 68? Jairo riapre la gara, continuata con il gol di Lucas Martinez Quarta su assist del neo-entrato Micheal Kayode.